Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов

Плохой сигнал сотовой сети, программы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами - все это может ускорить потерю заряда батареи сматрфона. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Первым делом нужно проверить программы, которые работают в фоновом режиме. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках", - цитирует специалиста "Прайм".

Низкая температура - тоже приводит к быстрой разрядке смартфонов. Холод уменьшает емкость литий-ионных аккумуляторов, а при их изношенности телефон может и вовсе отключиться. Ранее эксперты рассказали о смартфонах, которые портят зрение и о том, как избежать неприятных последствий для здоровья.