Эксперт рассказал, как изменится ЕГЭ-2021 по русскому языку

Опубликованы проекты демоверсии ЕГЭ в 2021 году. Что меняется? И на что старшеклассникам стоит обратить внимание?

О новшествах будущего года на экзамене по русскому языку в интервью "РГ" рассказал эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский:

- Изменения - минимальные. Их всего три. Первое касается общего количества первичных баллов за сочинение и за работу в целом. Было 58, а стало 59. Прибавился балл за один критерий в сочинении - К2 - комментарий проблемы исходного текста. Теперь за него можно получить не пять, а целых шесть баллов. Во-вторых, изменился сам этот критерий, вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, пояснить их и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать, а именно - раскрыть, конкретизировать, пояснить.

Объясню на примере. Что делали выпускники 2020 года? Они писали, допустим, что первый пример противопоставлен второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом экспертам, проверяющим работу, приходилось только догадываться. Может быть, у героев разные характеры? Может быть, они поступают совершенно по-разному в похожей ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл. Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена аналитическая работа с исходным текстом.

Ну и третье изменение - в девятом задании. В проекте демоверсии оно звучит так. "Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня". Формулировка - чуть-чуть изменилась. И слегка произошла коррекция подобранного материала: если раньше выпускнику для ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами, то теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью. Например, "увековечить", "исполнитель", "прославлять". Казалось бы, стало легче? Но это только кажется.

На самом деле по месту пропуска буквы выпускник сразу видел, где корень слова и какая гласная безударная. И ему было проще. А теперь нужно провести морфемный разбор слова, найти корень и нужную гласную. И только потом понять, под какую орфограмму подпадает каждое слово. Причем таких орфограмм может быть три. Чередующиеся гласные в корне, проверяемые и непроверяемые.