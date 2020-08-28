Какие породы собак могут заводить аллергики

Российская кинологическая федерация составила перечень пород собак, которых смогут держать в доме даже люди, склонные к аллергии.

"Иногда из-за проблем со здоровьем приходится отказываться от своей мечты завести собаку. Аллергия на собак представляет собой реакцию организма на шерсть или определенные протеины, содержащиеся в секретах различных желез, слюне и других выделениях животного. Таким людям я бы посоветовал присмотреться к породам, которые реже всего вызывают аллергию", - прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

При этом эксперт подчеркнул, что полностью гипоаллергенных собак не существует, но представители определенных пород снижают риск возникновения аллергической реакции.

В любом случае, прежде чем заводить собаку, стоит проверить, есть ли у вас аллергия и что именно может ее вызывать. Для этого чаще всего используют количественный метод анализа крови, который показывает уровень антител к различным аллергенам. На основании полученных значений результат может быть отнесен к одному из шести классов аллергии, которые подскажут, можно ли вам заводить питомца или нет.

"Если руководствоваться только общими соображениями, а не результатами медицинского обследования, можно допустить ошибку: скажем, вы заведете мексиканскую голую собаку, будучи уверенным, что таким образом обезопасите себя от аллергии, возникающей на шерсть животных, а потом окажется, что в вашем случае возбудителем аллергии являются секреты кожных желез и лысый питомец вам как раз строго противопоказан, - предупреждают в РКФ. - Поэтому, если у вас есть склонность к аллергии, вам необходимо сдать все пробы, прежде чем думать о собаке и выбирать породу".

Породы собак, которые больше других подходят для содержания людям, склонным к аллергии.

• шнауцеры (все разновидности по размеру);

• жесткошерстные терьеры (вельш терьер, джек рассел терьер, жесткошерстный фокстерьер, ирландский терьер, лейкленд терьер, норвич терьер, парсон рассел терьер, скотч терьер, эрдель терьер);

• жесткошерстные таксы (все разновидности по размеру);

• немецкий дратхаар;

• брюссельский гриффон.

"Основные характеристики, которые позволяют отнести породу к условно гипоаллергенным, - это жесткая остевая шерсть, которая не осыпается в период линьки, а удаляется посредством тримминга (который можно делать вне дома), сниженное слюноотделение, возможность купать собаку чаще. Собаки таких пород с меньшей долей вероятности могут стать причиной аллергии", - советует Владимир Голубев.

Кинологи также дали советы по содержанию в доме собак и правилам обращения с ними. Выполняя которые, можно снизить риск возникновения аллергической реакции.

1. Мойте руки после контакта с животным, старайтесь не дотрагиваться до лица и слизистых сразу после игры с собакой.

2. Чаще делайте влажную уборку в доме. Хорошо помогут стерилизаторы воздуха, моющие и вакуумные пылесосы с хорошими фильтрами.

3. Не пускайте собаку в спальню, тем более - на кровать, в кресло.

4. Уберите из дома ковры - они накапливают аллергены.

5. Чаще мойте и вычесывайте собаку, при этом постарайтесь избегать длительных тактильных контактов с ней. Такие процедуры можно выполнять вне дома - у профессиональных грумеров, так вы избавитесь от собачьей шерсти в квартире.

6. Посоветуйтесь с лечащим врачом, какие противоаллергические препараты можно принимать, чтобы облегчить свое состояние, если аллергическая реакция все же возникнет.

"Приобретение собаки - это ответственный шаг, после которого нельзя будет просто выставить питомца за дверь. Как только собака появляется в вашем доме, вы несете ответственность за её жизнь и здоровье, поэтому подходите к данному вопросу обдуманно, рассчитывая свои силы и возможности своего организма", - заключил глава РКФ.