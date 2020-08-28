ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье

Евросоюз предложил ввести санкции против Турции за буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, передает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ. Мы также договорились, что в случае отсутствия прогресса, мы можем развить новые санкции, которые могут быть обсуждены на саммите ЕС 24 сентября", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине. По его словам, к 24 сентября Брюссель подготовит дополнительные рестрикции, если турецкая сторона не пойдет на уступки. В частности, занятые в геологоразведке турецкие суда рискуют потерять возможность заходить в европейские порты.

Напомним, ранее в Анкаре объявили о намерении наладить добычу углеводородов на шельфе вблизи греческих островов, что вызвало острую реакцию со стороны властей Греции и Кипра.