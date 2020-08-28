Генпрокурором Колумбии впервые в истории стала женщина

Экс-министр юстиции Колумбии Маргарита Кабельо Бланко избрана новым генеральным прокурором страны. В сенате республики за нее проголосовали 83 человека.

Кабельо стала первой женщиной, занявшей данный пост, пишет РИА Новости. Накануне процедуры голосования большинство крупных политических партий в парламенте выразили поддержку Маргарите Кабельо.

Ее кандидатура была выдвинута еще в 2009 году с подачи экс-президента Альваро Урибе. С тех пор она успела возглавить верховный суд Колумбии, а также занимала пост министра юстиции в кабинете нынешнего президента Ивана Дуке.