Глава РФПИ оценил ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19 в Китае

Ускоренная регистрация и начало применения вновь созданных вакцин от COVID-19 в условиях не прекращающейся эпидемии - это вынужденный, но необходимый шаг в том случае, если безопасность препарата доказана на основе "проверенных решений". По этому пути вслед за Россией могут пойти и другие страны, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев прокомментировал новость из Китая: там власти зарегистрировали по ускоренной процедуре новую вакцину Sinovak и заявили о намерении начать прививки групп высокого риска, в частности, медицинского персонала. Об этом со ссылкой на китайские источники сообщило агентство Reuters.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе, - сообщил глава РФПИ журналистам. - Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп высокого риска".

Как отметил Дмитриев, сейчас больше 10 стран-партнеров РФПИ изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью, основанных на проверенных решениях, таких как аденовирусы человека, используемые в российской вакцине Sputnik V.