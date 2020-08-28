Гол Роналду признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

По итогам голосования болельщиков УЕФА назвал пять лучших голов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.

Первое место в споре за самый красивый мяч главного еврокубка занял точный удар Криштиану Роналду в ответной встрече 1/8 финала с "Лионом". Вторая строчка досталась хавбеку "Лейпцига" Марселю Забитцеру за его гол в ворота питерского "Зенита" на групповой стадии.

В топ-5 лучших голов Лиги чемпионов также попали мяч Хуана Куадрадо "Атлетико", форварда "Барселоны" Луиса Суареса в ворота "Интера" и точное попадание полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри в поединке с "Лионом".

Что касается Лиги Европы, то лучшим стал гол нападающего "Лудогорца" Клаудио Кешерю, забитый им в матче с ЦСКА. В топ-10 списка попал также бывший хавбек "Краснодара" португалец Мануэл Фернандеш с его голом в ворота турецкого "Трабзонспора".