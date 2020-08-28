Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО

Привлекать к оказанию госуслуг в сфере соцзаказа Минздрав будет социально-ориентированные некоммерческие организации. Ведомством разработан регламент оценки качества государственных услуг, предоставляемых НКО. Документ проходит общественное обсуждение.

Согласно новому пакету законов, вступающих в силу с 1 сентября, получить госзаказ в сфере здравоохранения негосударственные организации смогут по двум направлениям: санаторно-курортное лечение и оказание паллиативной медицинской помощи. Отбираться поставщики услуг будут на конкурсной основе, при этом заказчик вправе ограничить круг участников только социально-ориентированными НКО.

Таким образом, получить госзаказ от федерального ведомства смогут некоммерческие организации, которые оказывают одну общественно-полезную услугу на территории более половины российских регионов на протяжение одного года или более. При этом они не должны быть иностранными агентами, иметь задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам. Каждая такая организация должна быть включена в реестр поставщиков социальных услуг, отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, иметь штате или привлеченных по гражданско-правовому договору квалифицированных работников. А информация о ней должна быть открытой и доступной.