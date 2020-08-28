Индийские ученые предложили блокировать COVID-19 витамином B12

Витамин B12 способен блокировать размножение коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые Регионального центра биотехнологий и Манипальской академии высшего образования Индии.

Исследователи, как говорится в журнале IUBMB Life, провели компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы из медикаментов и натуральных продуктов могут подавлять nsp12, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за размножение вируса.

Оказалось, что особая форма витамина B12 - метилкобаламин - обладает способностью способна подавлять особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающем за копирование патогена.Ученые предлагают использовать витамин В12 в качестве профилактического средства для медицинского персонала, пожилых людей или людям с сопутствующими заболеваниями.

Однако индийские ученые отметили, что необходимо провести ряд дополнительных исследований для внесения изменения в протоколы лечения больных COVID-19.

Отметим, что больше всего витамина В12 содержится в говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Если витамин поступает с натуральной пищей, то не накапливается в организме и не причиняет вреда.