Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году

Пассажиры с ограниченными возможностями смогут приобретать льготные билеты онлайн без обращения в кассу уже в этом году, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Маломобильные пассажиры всех категорий инвалидности смогут покупать билеты на специализированные места онлайн - на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" - без необходимости посещать кассу для покупки билетов или регистрации в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД", - отметили в компании. При этом, проверка правовых оснований для покупки льготного билета будет производиться автоматически. Для оформления билета нужно будет ввести номер паспорта и номер СНИЛС.

Такая возможность появится благодаря интеграции информационных систем РЖД с государственной информационной системой "Федеральный реестр инвалидов" и информационными системами, содержащими сведения о льготниках в пригородном сообщении. Инициативу РЖД и Минтранса России поддержало правительство России.

Постановлением правительства РФ (N 1294 от 27.08.20) внесены изменения в "Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров", отметили в РЖД. Интеграцию информационных систем планируется провести до конца этого года.

Также станет возможна интеграция информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении. Перевозчики будут автоматически получать все данные о льготе в электронном виде, а граждане смогут покупать билеты дистанционно, добавили в компании.

Сейчас оформить льготный проездной документ пассажирам с ограниченными возможностями можно только в кассе после предъявления документов, подтверждающих право на льготу.