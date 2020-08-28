Истребитель Су-27 отогнал американский самолет-разведчик от границ России

В пятницу Национальный центр управления обороной РФ сообщил об американском воздушном разведчике, барражировавшем у нашей границы в небе над нейтральными водами Черного моря.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к нашим рубежам. "Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота американского самолета от государственной границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в Национальном центре управления обороной страны. - Нарушения государственной границы Российской Федерации американским военным самолетом не допущено".

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у наших рубежей чужие самолеты проводят уже не один месяц. Они появлялись не только над Черным морем, а также на Балтике и северных морях. Для того чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, в небо поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры отворачивали от нашей границы.