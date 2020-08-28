Избежать утечек: Как изменится Всероссийская олимпиада школьников

Эти нововведения "Российской газете" прокомментировал заместитель председателя оргкомитета этапов Всероссийской олимпиады школьников в Москве, научный руководитель Московского центра педагогического мастерства Иван Ященко.

- Российским школьным олимпиадам - почти 90 лет. Они зарождались как движение энтузиастов, неравнодушных ученых и педагогов. Все началось с математических олимпиад в Ленинградском университете в 1934 году, и в Московском университете - в 1935-м. Потом уже появились всесоюзные, всероссийские интеллектуальные соревнования. И всегда главным их принципом оставалась научная честность. Сегодня олимпиада стала массовой, в ней участвуют миллионы детей. Она добралась даже до самых удаленных уголков страны. Это очень здорово.

Но есть нюанс. После того, как призеры и победители стали поступать в любой российский вуз без экзамена, ставки в этом соревновании взлетели до небес.

Высокие ставки - высокие риски?

Иван Ященко: После того, как Сергей Кравцов, возглавлявший Рособрнадзор с 2013 года, навел порядок на ЕГЭ, очень многие нечестные люди стали активно переключаться на олимпиады. Мы стали ловить ребят-студентов, которые пришли решать задания "за того парня", в том числе с поддельными паспортами. Еще одна проблема - утечки. Они уже исключены на ЕГЭ, а несколько лет подряд мы наблюдали ситуацию, как федеральные задания для регионального этапа ВСОШ утекали в интернет. И команде предыдущего министра приходилось их срочно заменять. Я уж не говорю про ситуации, когда в некоторых регионах были аномально высокие результаты регионального этапа, которые потом не подтверждались на заключительном. Прям как на ЕГЭ в первые годы..... Все это - серьезная проблема. Страдает не только государство, которое предоставляет такому "победителю" бюджетное место. Страдают другие участники, чье место занимает мошенник.

Поэтому инициативу министерства просвещения - передать контроль над проведением олимпиады Рособрнадзору - можно только поддержать. Ведь есть отработанная система передачи заданий, видеонаблюдения, сканирования работ.... Конечно, есть еще вариант - создать с нуля и другую систему, которая будет защищена не меньше, чем ЕГЭ. Но зачем?

Как она работает?

Иван Ященко: Это около тысячи пунктов на базе школ в регионах, оборудованных видеонаблюдением, принтерами для распечатки заданий, сканерами, металлоискателями, защищенными каналами передачи из федерального центра. Вся эта система технологически и организационно отлажена. Она действительно эффективно обеспечивает передачу заданий и проверку работ без утечек. Позволяет ловить нарушителей с мобильниками. Но все это простаивает в середине года, когда нет ЕГЭ.

В Москве мы уже давно используем именно "егэшную" инфраструктуру для проведения олимпиад. Я уверен, что эта мера - своевременная и повысит их защищенность от атак, сделает более прозрачными. Повысит доверие. Ну и, конечно, сильно сэкономит ресурсы - ведь ничего заново создавать и придумывать не нужно.

Но ведь олимпиада - не ЕГЭ, у нее есть свои традиции. Как их сохранить?

Иван Ященко: Я уверен, что организаторы сделают все правильно и не выплеснут ребенка вместе с водой.

Вокруг каждой предметной области уже давно сформировано сообщество профессионалов, которые живут этим делом, разрабатывают задания. Это профессионалы экстра-класса, творческие люди. И очень важно их не потерять. Наши олимпиады, например, по математике, физике, информатике, химии и другим предметам имеют высокий авторитет на международной арене именно потому, что на ней предлагаются уникальные задания. Это копилка не только российского, но и мирового методического опыта, который оттачивался десятилетиями.

Но было немало случаев, когда яркие прекрасные задания приходились срочно менять в последний момент на что-то, сделанное наспех. Просто потому, что хорошие задания утекли в Сеть.

Уверен, что коллеги из Рособрнадзора получат максимальную поддержку профессионального сообщества, и сохранят преемственность олимпиадных традиций. Составлять задания по-прежнему должны яркие творческие люди. Всероссийская олимпиада не должна превратиться в аналог ЕГЭ . Я занимаюсь разработкой заданий и для того, и для другого, и на своей собственной шкуре понимаю принципиальную разницу.