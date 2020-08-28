Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

Для резидентов арктической зоны сокращаются сроки проведения плановых проверок, и упрощается их механизм. Во всей арктической зоне начинает действовать режим свободной таможенной зоны. Соответствующий закон вступает в силу с 28 августа этого года.

Резидентами арктической зоны смогут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум один миллион рублей. Этот статус также позволит им возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным под реализацию инвестпроектов, а также получить субсидию на возмещение процентной ставки по кредиту.

Они смогут обнулить на десять лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты.

Сейчас к арктической зоне отнесены сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, часть территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, а также внутренние морские воды и участки континентального шельфа, примыкающие к названным регионам. Управлять этими территориями будет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и управляющая компания, корпорация по развитию Дальнего Востока.

Министерство будет осуществлять нормативно-правовое регулирование, а управляющая компания принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр всех резидентов арктической зоны.

Кроме того, предусмотрено создание общественного совета арктической зоны, который будет проводить мониторинг взаимодействия резидентов с проживающими в регионе коренными народами, и участвовать в разработке мероприятий по охране окружающей среды. Состав совета утверждается Минвостокразвития.

Еще предусмотрено обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт. С 2021 по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.