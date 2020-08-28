Как европейские страны ужесточили ограничительные меры

Власти ряда стран Западной Европы в связи с резким ростом случаев COVID-19 приняли решение об ужесточении ограничительных мер.

Самые строгие правила вводятся во Франции, где в четверг было выявлено 6111 новых случаев за сутки. Исторический максимум в 7578 случаев был зарегистрирован 30 марта в период изоляции и строгих мер блокировки. При этом число случаев в стране сейчас в четыре раза больше, чем было зафиксировано месяц назад.

С 8 утра пятницы в столице Франции и трех ее пригородах необходимо находиться на улицах в масках. После того, как правило вступило в силу, глава полиции согласился на просьбу мэра Парижа освободить от него велосипедистов и бегунов. Велогонка "Тур де Франс" все-таки стартует в субботу в "красной зоне" Ниццы, однако, как сообщили официальные лица, она будет проводиться "практически за закрытыми дверями".

Правительство Германии и власти 16 немецких земель достигли проекта соглашения о новых ограничительных мерах, сообщает ВВС. С пятницы минимальный штраф в размере 50 евро будет применяться в отношении любого, кто нарушит правила масочного режима - в магазинах, общественном транспорте или других общественных местах. Крупные массовые мероприятия (концерты, шоу, спортивные состязания) запрещены до конца года, хотя будут сделаны исключения для регионов с небольшим числом случаев COVID-19. "Корона полностью вернулась в Германию", - заявил Guardian высокопоставленный чиновник немецкого правительства.

В Испании также наблюдается рост заболеваемости COVID-19, особенно в Мадриде, Каталонии и Стране Басков. Власти Канарских островов, где в августе отмечен приток туристов, ужесточили правила, включая обязательное ношение масок в общественных местах и офисах. Маски станут обязательными для детей в возрасте от шести лет.

Одна из стран, где ношение масок еще не стало нормой, - это Нидерланды. Однако они являются обязательными в некоторых оживленных районах Амстердама и Роттердама, и в пятницу мэры этих городов примут решение, сохранять ли действие этих мер.

Швейцария, Ямайка и Чешская Республика - последние страны, которые были добавлены в так называемый карантинный список Британии. Всем, кто прибывает из этих стран после 4 утра в субботу, придется находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Лица, прибывающие в Шотландию из Швейцарии, уже обязаны следовать этим нормам.

На данный момент во всем мире официально подтверждено около 24,5 миллиона случаев COVID-19, около 831 тысячи умерли.

Между тем

Как сообщает Reuters, власти нескольких штатов Среднего Запада США заявили о рекордном росте числа новых случаев коронавируса в четверг. Количество смертей от коронавируса по всей стране превысило отметку в 180 тысяч человек, а официальные лица приготовились к новому всплеску заболеваний в связи с открытием школ. Эксперты в области здравоохранения предупредили, что в Соединенных Штатах может произойти еще один всплеск заболеваемости, связанный с тем, что снижение температур воздуха по всей Америке заставляет большие группы людей все чаще собираться в помещениях. На этом фоне Белый дом по-прежнему отказывается ужесточать ограничительные меры.