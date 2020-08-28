Как нельзя чистить память смартфона. Четыре главных ошибки

Не каждый смартфон может похвастаться большим объемом памяти - как оперативной, так и постоянной (хотя даже в диапазоне до 10 тысяч рублей есть неплохие модели). В результате приложениям может начать не хватать места для работы и хранения данных - особенно если их много, и смартфон начинает работать медленнее.

Многие пользователи, считающие себя продвинутыми, при возникновении таких симптомов тут же принимаются устанавливать различные "клинеры", удалять вручную большие файлы и применять другие способы очистки памяти. Однако не все из них одинаково полезны. Сейчас расскажем, почему.

1. Удалять незнакомые файлы, даже очень громоздкие, нельзя. У многих почему-то чешутся руки открыть файловый менеджер, отсортировать файлы по размеру и стереть самые большие. Делать это можно в одном лишь случае: если вы сами туда эти файлы записали, и смартфон хорошо работал и до, и после этого. Средних и маленьких файлов это правило, кстати, тоже касается: если не вы записывали, то и не вам удалять.

2. Нельзя пользоваться первыми попавшимися приложениями для очистки внутренней памяти. Особенно такими, которые при установке требуют доступ к SMS, звонкам, геолокации и списку контактов. Обязательно смотрите на рейтинг приложения и читайте отрицательные отзывы. Лучше ошибиться и по осторожности не установить даже приличное приложение, чем столкнуться с откровенно вредоносной программой.

Многие смартфоны имеют системные функции очистки памяти - ими и нужно пользоваться в первую очередь. Кроме того, похожими возможностями обладают многие мобильные антивирусы (Avast и другие).

3. Очищать оперативную память путем "убийства" различных процессов - очень сомнительный способ повысить быстродействие смартфона. Агрессивная выгрузка из RAM всего подряд может привести к отключению важных функций, включая Wi-Fi, Bluetooth или GPS. В Android есть собственная система оптимизации памяти, и не нужно думать, что она хуже, чем корявые поделки неизвестных программистов. Если нужно очистить оперативную память - воспользуйтесь "свайпом" в диспетчере недавно открытых приложений. Всё.

4. Большая ошибка - перенос приложений, занимающих много места, на карту памяти. Нужно понимать, что это освободит место, но снизит производительность, потому что самая быстрая карта памяти будет работать медленнее, чем внутренняя память смартфона. Поэтому карту памяти лучше использовать для музыки, видео в дорогу, громоздких файлов (если вы используете смартфон как флешку) и прочих не очень "чувствительных" данных.