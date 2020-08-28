Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут

Первая анонсирующая пресс-конференция 42-го Московского Международного кинофестиваля прошла в этом году в онлайн-формате. В ней приняли участие - программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, председатель отборочной комиссии Андрей Плахов и директор по связям с общественностью Петр Шепотинник.

Напомним, что сам киносмотр в этом году был перенесен с апреля на осень. Новые даты ММКФ - с 1 по 8 октября.

Участники ответили на следующие вопросы

Будет ли фестиваль безопасным?

Кирилл Разлогов сказал, что "в случае, если действующие распоряжения Роспотребнадзора и городских властей не будут изменены, мы будем просить наших аккредитованных гостей и просто зрителей придерживаться определенных правил". В числе правил: соблюдение масочного режима; соблюдение дистанции в холлах и кинозалах (рассадка будет по принципу два свободных кресла/одно занятое), то есть зрителей в зале может быть около трети; после сеансов зрители киноцентра "Октябрь" будут выходить на улицу, чтобы зрительские потоки не смешивались; живое общение будет перенесено из фойе на террасы близлежащих ресторанов.

Станет ли на фестивале меньше людей?

Было сказано, что из-за рассадки в залах оргкомитет будет вынужден пересмотреть количество аккредитованных гостей и прессы.

Какова ситуация с билетами?

По словам спикеров, фестиваль вводит онлайн-бронирование билетов для аккредитованных гостей и журналистов - для того, чтобы избежать очередей и необходимости заранее приезжать в билетную кассу.

Где будут показывать кино?

Фестиваль по прежнему будет проходить не только в кинотеатре Октябре, но и по городу - в пяти кинотеатрах сети Московское кино, Центре документального кино, кинозалах Третьяковской галереи, Иллюзионе и других местах.

Как будут проходить пресс-конференции?

Пресс-конференции для тех, кто не сможет приехать в Москву лично, будут проходить в онлайн режиме

Стоит ли в этих обстоятельствах проводить фестиваль?

Кирилл Разлогов сказал: "Стоит. Во-первых, нужно дать возможность зрителям посмотреть фильмы, которые мы отобрали. Во-вторых, смотреть их на экранах кинотеатров. В третьих - фестиваль - это возможность защитить кинематографистов от сложной ситуации".

Сколько фильмов покажут?

Не менее 180 фильмов из 60 стран, что дает ММКФ нам полное право называться международным фестивалем. "Даже несмотря на то, что пока мы можем быть уверены в приезде гостей только из Великобритании и Турции (кинематографистов из Танзании мы пока так и не нашли)", - сказал Кирилл Разлогов

Какой фильм откроет фестиваль?

Фильмом открытия станет картина "Серебряные коньки" режиссёра Михаил Локшина по сценарию Романа Кантора. Время действия - 1899 год, место - рождественский Петербург. Накануне нового столетия судьба сводит людей из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке…

Будет ли отдан приоритет отечественным фильмам?

Да.

Приедут ли зарубежные гости?

По словам Кирилла Разлогова, "да, они рвутся в Москву. Но неизвестно можно ли будет их желания удовлетворить. Возможно, будут видеообращения зарубежных гостей". Андрей Плахов сказал, что если ситуация будет такой же, какая есть, то фестиваль пройдет с минимальным количеством зарубежных гостей.

Сохранятся ли все авторские программы?

Да, сохранятся. Например, программа "Эйфория" Андрея Плахова - в этом году будет носить название "Эйфория одержимости", "Фильмы, который мы потеряли", "Спектр", "Мастера", "Время женщин", "Молодые и красивые" и другие.

Какие фильмы войдут в основной конкурс?

Уже известны пять фильмов. Это - "Дочь рыбака", режиссера Исмаила Сафарали (Россия, Азербайджан). Лента - о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах.

"Как сыр в масле", режиссёр Гур Бентвич (Израиль). История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва.

"Предвыборная компания", режиссёр Мариан Кришан (Румыния). Про судьбоносную встречу тракториста и политика.

"Растворяться", режиссёр Ким Ки Дук (Казахстан, Республика Корея). Главные героини - Девушка-1 и Девушка-2, которые похожи как близнецы, но ведут разный образ жизни. В какой-то момент они меняются ролями…

"Гипноз", режиссёр Валерий Тодоровский (Россия). Про подростка Мишу, который посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате он перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия.

По словам Петра Шепотинника, фильм Тодоровского - не единственный российский в программе.

Остальные картины, как и члены жюри фестиваля, будут объявлены позднее - большая пресс-конференция состоится 21 сентября в оффлайн-формате.

Какие хиты покажут во внеконкурсных программах?

Фильм "Уроки Фарси" Вадима Перельмана, "Психомагия. Искусство для исцеления" Алехандро Ходоровского, "Джамбо" Зои Виток, "Тварь цепляющаяся за соломинку" Ким Ен Хун, "Я хотел спрятаться" Джорджо Диритти, "Тело Христово" Яна Камасы, "Мальмкрог" Кристи Пую, "Черный черный человек" Адильхана Ержанова, "Между смертью" Хилала Байдарова - эту картину намереваются привезти прямо с конкурса Венецианского кинофестиваля этого года - и другие. Также на ММКФ 2020 покажут специально отреставрированную копию фильма Федерико Феллини "Интервью" восстановленную версию фильма Ильи Трауберга "Сын Монголии". Из необычного будет программа "Русский сюжет", сделанная под руководством Сергея Шумакова. Продюсер, главный редактор канала "Россия. Культура" предоставил возможность нескольким молодым режиссерам снять экранизации современной русской прозы.

Будет ли конкурс сериалов?

Нет, его решено перенести на следующий фестиваль. Однако, по словам Петра Шепотинника, программам будут разбросаны несколько интересных работ, которые представили в этом году видеосервисы и телеканалы.