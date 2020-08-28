Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил юго-западную провинцию Хванхэ-Намдо, пострадавшую от тайфуна "Бави". Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам северокорейского лидера, ущерб, нанесенный региону стихией, оказался меньше, чем ожидалось. Ким Чен Ын положительно оценил работу всей национальной системы реагирования на стихийные бедствия, пишет ТАСС. Он заявил о необходимости сосредоточить все силы на ликвидации последствий тайфуна, призвав минимизировать ущерб для сельского хозяйства.

Ситуация в Северной Корее осложнилась в конце июля, когда на республику обрушились проливные дожди. В начале августа через территорию КНДР прошел тайфун. В результате непогоды сильнее всего пострадали центральные и южные регионы страны. Ряд провинций снова попал под влияние тайфуна 26 и 27 августа.