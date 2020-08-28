Кинотеатры в Китае увеличивают кассовые сборы

Новости

В Уфе незапланированно сел самолет, следовавший из Самары в Сургут 10:58
Все доставленные в РУВД Минска российские журналисты отпущены 10:56
Наталья Сергунина: Правительство Москвы выделит технологичным компаниям гранты на инновационные проекты 10:54
Борт "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за неполадки 10:53
В Москве за две недели число новых случаев COVID-19 сократилось на 6,3% 10:47
В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса 10:36
Пандемия ускорила рост выручки легальных онлайн-видеосервисов в РФ 10:23
Власти Украины приостановили все официальные контакты с Беларусью 10:22
В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей 09:58
В магаданском психдиспансере произошла вспышка COVID-19 09:36
Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров 09:25
Подлодки "Ясень-М" вооружат дальнобойными ракетами "Калибр-М" 09:24
Еще 1280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
20% заявок на стажировки комплекса соцразвития Москвы подали будущие медики 08:55
Премьер Японии уйдет в отставку по состоянию здоровья 08:46
НХЛ приостановила плей-офф из-за событий в Висконсине 08:25
Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов 08:15
Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном 07:20
Китайский зонд преодолел 100 миллионов километров на пути к Марсу 07:17
Шторм "Лаура" повалил памятник конфедератам в Луизиане 06:40
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter 06:33
Экс-замглавы минздрава Бурятии заподозрили в мошенничестве на 47 млн 06:09
Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 10:18

Кинотеатры в Китае увеличивают кассовые сборы

Американский телеканал CNBC 25 августа опубликовал статью, в которой говорится, что после возобновления работы кинотеатров в июле кассовые сборы в Китае неуклонно росли. Это свидетельствует о том, что при условии серьезного реагирования на пандемию и соблюдения соответствующих правил безопасности все больше зрителей будут возвращаться в кинозалы, сообщает инофрмслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

В статье CNBC рассказывается о данных кассовых сборов в Китае в последнее время. 20 июля, за первую неделю после возобновления работы кинотеатров, они составили 22,6 миллиона долларов, а за минувшую неделю - превысили 90 миллионов долларов.

В связи с началом эпидемии число зрителей было ограничено: залы заполнялись максимум на треть, а в последние дни этот показатель увеличился до 50 процентов. В минувшие выходные около 8900 из 10,8 тысячи китайских кинотеатров были открыты для посетителей, отмечается в статье. Также говорится, что кассовые успехи Китая во многом обусловлены правильным реагированием правительства на эпидемию.

Старший аналитик издания Exhibitor Relations Джефф Бок (Jeff Bock) полагает, что восстановление кассовых сборов в Китае - позитивный сигнал для других стран. Они сохранили бдительность и проявили инициативу в борьбе с коронавирусной эпидемией, что привело к хорошим кассовым результатам.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей
Минтранс разрабатывает поправки в федеральные авиационные правила
Подлодки "Ясень-М" вооружат дальнобойными ракетами "Калибр-М"
Трамп официально принял выдвижение на второй срок
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей