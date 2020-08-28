Кинотеатры в Китае увеличивают кассовые сборы

В статье CNBC рассказывается о данных кассовых сборов в Китае в последнее время. 20 июля, за первую неделю после возобновления работы кинотеатров, они составили 22,6 миллиона долларов, а за минувшую неделю - превысили 90 миллионов долларов.

В связи с началом эпидемии число зрителей было ограничено: залы заполнялись максимум на треть, а в последние дни этот показатель увеличился до 50 процентов. В минувшие выходные около 8900 из 10,8 тысячи китайских кинотеатров были открыты для посетителей, отмечается в статье. Также говорится, что кассовые успехи Китая во многом обусловлены правильным реагированием правительства на эпидемию.

Старший аналитик издания Exhibitor Relations Джефф Бок (Jeff Bock) полагает, что восстановление кассовых сборов в Китае - позитивный сигнал для других стран. Они сохранили бдительность и проявили инициативу в борьбе с коронавирусной эпидемией, что привело к хорошим кассовым результатам.