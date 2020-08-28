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28.08.2020 19:20
Рубрика: Власть

Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов

Текст: Айсель Герейханова

Фонд президентских грантов опубликует "черные списки" некоммерческих организаций, хуже всего реализовавших проекты, на которые они ранее получали гранты. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на специальном брифинге.

Фото: Константин Завражин/РГ
Кириенко рассказал о проектах, получивших президентские гранты на борьбу с COVID

"Принцип Фонда президентских грантов - абсолютная открытость, прозрачность. Поэтому мы считаем, что лучших должны знать и брать с них примеры. Но и тех, у кого что-то не получилось, тоже нужно знать", - подчеркнул он, подводя итоги специального конкурса грантов главы государства для проектов НКО, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

При этом Кириенко пояснил, что такие НКО будут разделены на две категории: те, у кого не получилось злонамеренно, и те, у кого не было злого умысла, просто "что-то не получилось". Те организации, которые намеренно прибегли к махинациям, попадут в "черный список" и больше не будут работать с фондом. Те же, кто не сделал ничего недобросовестного, снова смогут принять участие в конкурсе, но их неудачные кейсы также будут опубликованы.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что хищение средств президентских грантов, выделенных НКО, повлечет уголовную ответственность, хотя такие случаи носят пока единичных характер.

"Это все-таки деньги федерального бюджета, поэтому, если кто-то их попробовал украсть, то их не просто попросят вернуть - материалы будут направлены в правоохранительные органы и закончится все уголовным делом", - предупредил Кириенко.

Сегодня прошло заседание координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. По его итогам было объявлено, что президентские гранты в размере 2 миллиардов рублей получат 900 организаций, борющихся с пандемией коронавируса.

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