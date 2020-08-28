Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о начале приема документов на соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2020 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы направляются заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, с пометкой: "В аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого. На соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры".

Представления также можно сдать лично (с оформленным реестром на корреспонденцию и с печатью организации) или с использованием услуг служб доставки по адресу: Москва, Старая пл., д.2/14, подъезд 1 "А", с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.

Справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00), адрес электронной почты: culture@gov.ru.

Срок приема документов - с 1 сентября по 2 ноября 2020 года.