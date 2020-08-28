Курчатовский институт предложили полностью освободить от экспертизы РАН

В отношении других организаций, подведомственных правительству, предлагается заключениям РАН придать рекомендательный характер. Речь идет о научных работах, выполняемых организациями Минобороны, МВД, МИД, ФСБ, ФСТЭК и ФСИН. Также предлагаемыми изменениями за подведомственными правительству вузами, в частности, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС закреплено право соглашаться на научное и научно-методическое руководство со стороны РАН или отказываться от него. Даже если они дадут академии "добро", все равно ее заключения будут носить лишь рекомендательный характер.

Как сообщил "РГ" вице-президент РАН Алексей Хохлов, данный проект постановления был направлен Минобрнауки в правительство без согласования с академией. На запрос из правительства РАН направила письмо о том, что не согласовывает этот проект, так как не видит правовых оснований для исключения Курчатовского института из существующих правил. По мнению РАН, выделение подведомственных правительству научных организаций и вузов в особую когорту безосновательно и противоречит поручениям президента страны. Приятие такого проекта ставит под сомнение полноценную реализацию РАН тех целей и задач, которые определены для нее федеральным законом и не позволит выстроить единую систему координации научных исследований в России.