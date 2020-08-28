Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"

Глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович призвал к более прагматичным отношениям с Москвой. По его словам, необходимо вести диалог с Россией даже на "ненавистном русском языке" для спасения экономики республики.

"Правящая коалиция должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать", - написал Урбанович в своем Facebook, комментируя ситуацию в Рижском порту, где наблюдается резкий спад перевалки грузов - этот показатель за последнее время упал на треть.