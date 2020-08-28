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28 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)

На соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства

Опубликован 28 августа 2020 г.

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о начале приема документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2020 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы направляются заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г.Москва, Старая пл., д.4, с пометкой: "В аппарат советника Президента Российской Федерации В.И.Толстого. На соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства".

Представления можно также сдать с использованием услуг служб доставки по адресу: Москва, Старая пл., д.2/14, подъезд 1 "А", с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.

Справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00), адрес электронной почты: culture@gov.ru.

Срок приема документов - с 1 сентября по 15 декабря 2020 года.