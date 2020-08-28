Заполняемость театров в новом сезоне не будет превышать 70%

Новости

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ 15:07
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА 15:05
Путин обсудил сотрудничество с Беларусью на Совбезе РФ 15:02
Лукашенко считает опасной возросшую активность НАТО у границ Беларуси 14:49
Вышел трейлер трэш-хоррора МакДжи "Няня: Королева проклятых" 14:35
Все учреждения культуры проверят на готовность к осенне-зимнему сезону 14:35
Роструд назвал самые востребованные профессии в образовании 14:34
Житель Башкирии оштрафован на 1,5 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ 14:33
Лукашенко пообещал перекрыть транзит европейских товаров через Беларусь 14:32
Москвичей предупредили о пятничных пробках 14:29
В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси 13:48
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа 13:44
Лукашенко рассказал о своем отношении к флагу оппозиции 13:37
Юрий Мороз снимет новый сезон сериала "Содержанки" 13:36
На острове Гогланд нашли захоронение защитников Ленинграда 13:22
В июле банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7% 13:18
В Москве стартовал новый этап "Миллиона призов" для жителей Марьино и Бабушкинского 13:15
ЦСКА увеличил предложение "Спортингу" за Палинью 13:12
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Беларуси 13:11
GAC презентовал в России кроссовер GS5 - конкурента RAV4 и Outlander 13:04
Систему поиска "Работа без границ" создают в ЕАЭС 12:53
На улицах Иннополиса появился первый робот-курьер 12:50
Песков не подтвердил обязательную вакцинацию сотрудников Кремля 12:48
"Оскар" сохранит "мужские" и "женские" награды 12:48
В МЭР оценили число будущих внесудебных банкротов 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 14:32
Рубрика: Культура

Заполняемость театров в новом сезоне не будет превышать 70%

Текст: Инга Бугулова
На спектаклях нового сезона в театре смогут находиться до 70% зрителей - с таким предложением Министерство культуры и специально созданная рабочая группа обратились к Роспотребнадзору. Об этом в ходе визита в Великий Новгород рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы просим Роспотребнадзор, если эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет, так как решение принимают, как правило, местные власти, разрешить 70% зрителей смотреть то, что будет представлено в репертуаре в новом сезоне, - отметила Ольга Любимова.

Фото: Александр Самородов
Как прима Большого театра уехала поднимать балет в Сыктывкаре

Также она напомнила о важном принципе нашумевшей шахматной рассадки - семья (или просто компания) до пяти человек может садиться вместе, а одиночные зрители должны занимать ряд через место.

Ранее в ведомстве уже заявляли, что к сентябрю театры уйдут от шахматной рассадки, ссылаясь на подготовку новых правил размещения присутствующих на спектакле. Сейчас в зале могут находиться только 50% зрителей.

Культура Театр Гид-парк

Главное сегодня

В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков