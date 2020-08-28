Заполняемость театров в новом сезоне не будет превышать 70%

На спектаклях нового сезона в театре смогут находиться до 70% зрителей - с таким предложением Министерство культуры и специально созданная рабочая группа обратились к Роспотребнадзору. Об этом в ходе визита в Великий Новгород рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Мы просим Роспотребнадзор, если эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет, так как решение принимают, как правило, местные власти, разрешить 70% зрителей смотреть то, что будет представлено в репертуаре в новом сезоне, - отметила Ольга Любимова.

Также она напомнила о важном принципе нашумевшей шахматной рассадки - семья (или просто компания) до пяти человек может садиться вместе, а одиночные зрители должны занимать ряд через место.

Ранее в ведомстве уже заявляли, что к сентябрю театры уйдут от шахматной рассадки, ссылаясь на подготовку новых правил размещения присутствующих на спектакле. Сейчас в зале могут находиться только 50% зрителей.