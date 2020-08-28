В мире
28.08.2020 16:23
Текст: Владимир Шилов

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал оценку личным отношениям с президентом России Владимиром Путиным, назвав его "хорошим другом".

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"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга Владимира Путина. Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил глава государства. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Напомним, 27 августа президент России в большом телеинтервью заявил, что Москва готова выполнить свои обязательства перед Минском в сфере обеспечения суверенитета и стабильности республики, в том числе и в рамках Союзного государства.

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