Лукашенко пообещал перекрыть транзит европейских товаров через Беларусь

Беларусь намерена адекватно ответить на санкции Польши и Литвы, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, необходимо "преподать урок" Варшаве и Вильнюсу и "поставить их на место".

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил белорусский лидер. Его слова приводит БЕЛТА.

"По санкционной продукции пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал Лукашенко.