Лукашенко рассказал о своем отношении к флагу оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение в отношении бело-красно-белого флага, который был государственным до 1995 года, а теперь стал символом оппозиции.

"Этот флаг, вы же видите: портреты Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", - сказал белорусский лидер. Его слова приводит агентство БЕЛТА. При этом Лукашенко призвал СМИ не критиковать его за то, что в июле 1994 он принимал свою первую присягу в качестве главы государства года именно под этим флагом.

"Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", - отметил он.