Лукашенко считает опасной возросшую активность НАТО у границ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возросшая за последнее время активность НАТО у границ республики может представлять угрозу.

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? "И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - констатировал Лукашенко.

По его словам, "если полыхнет в Беларуси, то Европе мало не покажется".