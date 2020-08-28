Медведев, Рублев и Хачанов узнали соперников по US Open

Накануне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в мужском одиночном разряде. Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Первая ракетка России Даниил Медведев на старте соревнований встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Медведев попал в третью четверть сетки. Там же оказался Андрей Рублев, который откроет US Open матчем с французом Жереми Шарди. Потенциальным соперником одного из наших может стать шестая ракетка турнира итальянец Маттео Берреттини.

В нижнюю часть сетки попал Карен Хачанов (11-я ракетка). В первом круге противостоять ему будет соотечественник Берреттини Янник Синнер. В случае победы следующим соперником Хачанова может стать Андрей Кузнецов, которому предстоит встретиться с американцем Сэмом Куэрри. Для Кузнецова это будет первый "Большой шлем" с US Open-2017. Что касается первой ракетки мира Новака Джоковича, то в первом круге серб сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром. Второй сеяный австриец Доминик Тим начнет соревнования матчем с испанцем Хауме Мунаром. Прошлогодний победитель Открытого чемпионата США испанец Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

Возвращаясь к нашим теннисистам, добавим, что они не очень-то успешно выступили в турнире в Цинциннати. В первом же круге вылетел Рублев, проигравший Даниэлю Эвансу, во втором выступления в турнире завершил Хачанов, уступивший испанцу Роберто Баутисте Агуту. Ну а Медведев не сумел пройти стадию четвертьфинала, в трех сетах проиграв все тому же Баутисте Агуту - 6:1, 4:6, 3:6.

Несмотря на достаточно неожиданное поражение в 1/4 финала, Медведев в целом остался доволен своей формой в преддверии US Open. Напомним, что в прошлом году Даниил дошел до финала "Шлема" и уступил в нем в пятисетовом триллере Надалю.

- Я вполне доволен уровнем тенниса, который показал на этой неделе. Честно говоря, думал, будет хуже. Так что в этом есть что-то хорошее, можно найти позитив. Если я продолжу в том же духе, то у меня будут неплохие шансы успешно выступить на Открытом чемпионате США, - считает Медведев.