Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в диалог с Россией необходимо продолжать, несмотря на никакие политические перипетии.

По ее словам, плодотворное взаимодействие с Москвой за последнее время не стало менее актуальным, так как существует множество международных тем, в которых РФ "является важным стратегическим партнером" ФРГ. В частности, речь идет об урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

"Я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)", - сказала Меркель. Ее слова приводит Reuters.