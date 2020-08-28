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28.08.2020 17:07
Рубрика: Культура

Metallica выпустила двойной альбом с 19 хитами и музыкой Сергея Прокофьева

Текст: Александр Алексеев
Это уже второй релиз "Металлики" с симфоническим оркестром. Первый вышел в 1999 году и назывался S&M. С тех пор группа сочинила немало стоящих песен, которые тоже захотела исполнить с классическими музыкантами. Альбом S&M2: Metallica and San Francisco Symphony снова записан с Симфоническим оркестром Сан-Франциско. Но оказался еще более неожиданным по содержанию.

В новом диске 22 композиции. Конечно, Metallica не обошлась без своих главных хитов: The Memory Remains, Outlaw Torn, For Whom the Bells Tolls, Enter Sandman и, конечно же - Nothing Else Matter. Но теперь сыграла их чуть иначе, дав больше простора и воздуха для симфонических музыкантов, охотно добавивших в харизматичные композиции новых проигрышей и эмоциональной глубины.

Фото: youtube.com/Bon Jovi
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А скрипачи, альтисты и виолончелисты, порой, соревновались наперегонки в соло с гитаристами Хэмметом и Хэтфилдом. Возникали и интересные джемы симфонических и рок-музыкантов…

Самое интересное, что большую часть "S&M 2" составили песни, написанные группой уже в "нулевые" и "десятые" годы. И некоторые из них, например, The Day That Never Comes, прозвучали интереснее и эмоционально выразительнее, чем в оригинальных релизах.

Новый альбом вышел 28 августа сразу в нескольких форматах: цифровой загрузки, двойного компакт-диска и на виниле.

Кстати

Впервые музыканты сыграли и три трека классической музыки. В частности, фрагмент "Скифской сюиты, соч. 20 II: "Бог-враг и танец темных духов" российского композитора Сергея Прокофьева…

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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