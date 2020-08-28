Металлопрокатный завод в Беларуси выпустил первую продукцию

Следует пояснить, что "нагартовкой" металлурги называют процесс, при котором уплотняются верхние слои металла. С одной стороны, это исключает появление трещин и разрушение изделия. А с другой, на металле появляется своеобразная "корка", которая защищает деталь при эксплуатации. Кроме того, благодаря эффективной технологии, отпадает необходимость в последующей ее механической обработке.
Руководитель промышленной новостройки пояснил агентству, что производство состоит из пяти основных технологических единиц. Первая - стан холодной прокатки. На нем и выпускается нагартованный холоднокатаный лист. "Об объемах выпуска первой товарной позиции пока еще говорить рано. Сейчас главная задача - отработать программу пусконаладочных работ, холодных и горячих испытаний для первых четырех основных единиц оборудования", -пояснил Шимукович, добавив, что на это может уйти целый месяц.
Налаживанием производственного процесса занимается команда поставщика основного оборудования, которая и обеспечивает подготовку стана. Кстати, для этой цели, подсчитали эксперты, потребуется 140 вагонов горячекатаного проката толщиной до 4 мм. Это 7,5 тысячи тонн, а на стане холодной прокатки, пояснили металлурги, он обжимается до толщины 0,2 мм.
Вторая единица основного технологического оборудования предприятия - линия электролитической очистки. В четверг этот уникальный комплекс, масса которого, по словам специалистов, составляет 700 тонн, уже вышел на проектную мощность. Именно на него попадает рулон нагартованного металла, а на выходе получается очищенный лист.
Теперь свернутый в рулоны металл, строго по технологии, должен загружаться для термической обработки в печи отжига. Они будут включены в режиме пусконаладки, рассказали на предприятии, уже в первых числах сентября. А затем металл поступит на хранение перед очередной линией основного оборудования - дрессировочным станом. На втором стане металл повторно будет обжат с толщины 0,2 мм до размера, который требуется покупателю, вплоть до минимального значения в 0,1 мм. "Именно этими сотыми значениями и определяются высокие требования заказчиков к точности и качеству продукции", - подчеркнул руководитель предприятия.
"Металл, полученный на прокатно-дрессировочном стане, - черная жесть. Это вторая товарная позиция завода, которая имеет высокую стоимость и широкий рынок сбыта, - отметил Шимукович. - Вместе с тем, как и первая товарная позиция, черная жесть является сырьем для дальнейшей обработки". Пусконаладочный процесс на этой линии планируется отработать в течение сентября-октября.
Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода, объем которого составляет почти 400 млн евро, реализуется в соответствии с программой инновационного развития Беларуси, отмечает агентство.
Что касается инновационности проекта, констатируют на предприятии, который изначально был экспортно ориентирован, то он заключается в создании производства принципиально новой не только для РБ, но и для стран СНГ и ближнего зарубежья белой жести толщиной от 0,1 мм. Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка республики, 20 процентов поставок планируется направлять в Союзное государство, а, кроме того, заинтересованность в этой продукции проявляют и на рынках СНГ и европейских государств.
Как известно, аналогичная жесть активно применяется в пищевой, парфюмерной, лакокрасочной промышленности. Годовая потребность в ней только на предприятиях РБ составляет около 30 тысяч тонн в год. Пока основными поставщиками белой жести для белорусского рынка выступают металлургические комбинаты, расположенные в России и в Казахстане. По оценке экспертов, их доля в совокупном импорте жести в Беларусь составляет до 65 процентов, передает БЕЛТА.
Возведение ММПЗ, признают местные аналитики, положительно влияет и на социальную инфраструктуру региона, так как влечет за собой создание порядка 600 рабочих мест для специалистов с достойной оплатой труда. Завод уже сейчас становится новым градообразующим предприятием для районного центра Миоры. Его ожидаемый ввод завода в эксплуатацию - последний квартал 2020 года, а выход на проектную мощность - 3 квартал 2021 года. На первом этапе предполагается производство 150 000 тонн белой жести в год, а после пуска второй очереди завода производительность может увеличится до 240 000 тонн.