Металлопрокатный завод в Беларуси выпустил первую продукцию

Миорский металлопрокатный завод, расположенный в двухстах километрах от белорусской столицы, выпустил первую товарную продукцию, так называемую нагартованную холоднокатаную сталь. Об этом проинформировал генеральный директор предприятия Петр Шимукович.

Следует пояснить, что "нагартовкой" металлурги называют процесс, при котором уплотняются верхние слои металла. С одной стороны, это исключает появление трещин и разрушение изделия. А с другой, на металле появляется своеобразная "корка", которая защищает деталь при эксплуатации. Кроме того, благодаря эффективной технологии, отпадает необходимость в последующей ее механической обработке.

Руководитель промышленной новостройки пояснил агентству, что производство состоит из пяти основных технологических единиц. Первая - стан холодной прокатки. На нем и выпускается нагартованный холоднокатаный лист. "Об объемах выпуска первой товарной позиции пока еще говорить рано. Сейчас главная задача - отработать программу пусконаладочных работ, холодных и горячих испытаний для первых четырех основных единиц оборудования", -пояснил Шимукович, добавив, что на это может уйти целый месяц.

Налаживанием производственного процесса занимается команда поставщика основного оборудования, которая и обеспечивает подготовку стана. Кстати, для этой цели, подсчитали эксперты, потребуется 140 вагонов горячекатаного проката толщиной до 4 мм. Это 7,5 тысячи тонн, а на стане холодной прокатки, пояснили металлурги, он обжимается до толщины 0,2 мм.

Вторая единица основного технологического оборудования предприятия - линия электролитической очистки. В четверг этот уникальный комплекс, масса которого, по словам специалистов, составляет 700 тонн, уже вышел на проектную мощность. Именно на него попадает рулон нагартованного металла, а на выходе получается очищенный лист.

Теперь свернутый в рулоны металл, строго по технологии, должен загружаться для термической обработки в печи отжига. Они будут включены в режиме пусконаладки, рассказали на предприятии, уже в первых числах сентября. А затем металл поступит на хранение перед очередной линией основного оборудования - дрессировочным станом. На втором стане металл повторно будет обжат с толщины 0,2 мм до размера, который требуется покупателю, вплоть до минимального значения в 0,1 мм. "Именно этими сотыми значениями и определяются высокие требования заказчиков к точности и качеству продукции", - подчеркнул руководитель предприятия.

"Металл, полученный на прокатно-дрессировочном стане, - черная жесть. Это вторая товарная позиция завода, которая имеет высокую стоимость и широкий рынок сбыта, - отметил Шимукович. - Вместе с тем, как и первая товарная позиция, черная жесть является сырьем для дальнейшей обработки". Пусконаладочный процесс на этой линии планируется отработать в течение сентября-октября.

Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода, объем которого составляет почти 400 млн евро, реализуется в соответствии с программой инновационного развития Беларуси, отмечает агентство.

Что касается инновационности проекта, констатируют на предприятии, который изначально был экспортно ориентирован, то он заключается в создании производства принципиально новой не только для РБ, но и для стран СНГ и ближнего зарубежья белой жести толщиной от 0,1 мм. Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка республики, 20 процентов поставок планируется направлять в Союзное государство, а, кроме того, заинтересованность в этой продукции проявляют и на рынках СНГ и европейских государств.

Как известно, аналогичная жесть активно применяется в пищевой, парфюмерной, лакокрасочной промышленности. Годовая потребность в ней только на предприятиях РБ составляет около 30 тысяч тонн в год. Пока основными поставщиками белой жести для белорусского рынка выступают металлургические комбинаты, расположенные в России и в Казахстане. По оценке экспертов, их доля в совокупном импорте жести в Беларусь составляет до 65 процентов, передает БЕЛТА.

Возведение ММПЗ, признают местные аналитики, положительно влияет и на социальную инфраструктуру региона, так как влечет за собой создание порядка 600 рабочих мест для специалистов с достойной оплатой труда. Завод уже сейчас становится новым градообразующим предприятием для районного центра Миоры. Его ожидаемый ввод завода в эксплуатацию - последний квартал 2020 года, а выход на проектную мощность - 3 квартал 2021 года. На первом этапе предполагается производство 150 000 тонн белой жести в год, а после пуска второй очереди завода производительность может увеличится до 240 000 тонн.