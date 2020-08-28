МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

МИД России предупредил россиян об угрозе преследования за рубежом со стороны американских спецслужб.

"Правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году", - говорится в обнародованном сообщении дипведомства.

Напомним, МИД РФ с 2013 года регулярно публикует аналогичные предупреждения. Нынешний документ стал седьмым по счету. На этот раз непосредственным поводом для публикации стал недавний арест в США гражданина РФ Егора Крючкова.