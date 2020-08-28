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28.08.2020 21:52
Рубрика: В мире

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Текст: Владимир Шилов

МИД России предупредил россиян об угрозе преследования за рубежом со стороны американских спецслужб.

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"Правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году", - говорится в обнародованном сообщении дипведомства.

Напомним, МИД РФ с 2013 года регулярно публикует аналогичные предупреждения. Нынешний документ стал седьмым по счету. На этот раз непосредственным поводом для публикации стал недавний арест в США гражданина РФ Егора Крючкова.

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