Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА

В пятницу Юрий Ганус был уволен с поста генерального директора Российского антидопингового агентства. Как заявил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, исполнять обязанности руководителя организации будет Михаил Буханов.

"Исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА назначен действующий юрист РУСАДА Михаил Буханов, - цитирует ТАСС Позднякова. - Во-первых, для того, чтобы обеспечить непрерывность операционной деятельности, которая нареканий ни у кого из нас не вызывает, во-вторых, чтобы исправить те нарушения, которые были допущены предыдущим руководством".

По словам Позднякова, новые выборы генерального директора РУСАДА должны пройти в течение полугода.