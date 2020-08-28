Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров

Минтранс предложил включить Большой порт Санкт-Петербург, порт Восточный (Приморский край) и порт Владивосток в перечень пунктов пропуска через границу товаров, находящихся под продовольственным эмбарго. Пропуск будет разрешен только в целях дальнейшего транзита по территории России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на подготовленный Минтрансом проект постановления.

Сейчас пропуск в Россию санкционной еды, в том числе для транзита по таможенной территории РФ, разрешен в 10 железнодорожных и 20 автомобильных пунктах пропуска. Ввоз санкционных продуктов через порты пока невозможен.

Как поясняют в ведомстве, включение в это список портов позволит создать новый транзитный коридор поставок продовольствия из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, который должен стать альтернативой неудобному и длинному маршрут через Суэцкий канал, проходящему мимо России. Как следует из пояснительной записки к проекту Минтранса, это позволит сформировать и ряд других транзитных направлений: через Санкт-Петербург санкционные товары смогут попасть в Казахстан, а через порт Владивосток продовольствие из США будет доставляться в Монголию и страны Центральной Азии.