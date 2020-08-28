Минтранс разрабатывает поправки в федеральные авиационные правила

Минтранс разрабатывает проект федеральных авиационных правил в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщили "РГ" в министерстве.

"Проект строго соответствует положениям Воздушного кодекса РФ", - отметили в Минтрансе. Комментировать содержание документа в министерстве не стали, уточнив, что работа над документом еще продолжается.

Как ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники, по проекту предполагается разрешить эксплуатантам легких воздушных судов перевозить грузы и пассажиров в рамках выполнения авиаработ.

Сейчас перевозка пассажиров и грузов возможна только в рамках "коммерческой воздушной перевозки", выполнять которую могут только компании с соответствующим сертификатом эксплуатанта. Получить такой сертификат очень сложно. Пройти процедуру могут только крупные авиакомпании с большим штатом сотрудников и финансовыми ресурсами.