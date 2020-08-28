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28.08.2020 12:35
Рубрика: В мире

МВФ: Беднейшим странам грозит "потерянное десятилетие" из-за COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Международный валютный фонд заявил, что шоковая волна от пандемии COVID-19 приведет к "потерянному десятилетию" для беднейших стран мира, если они не получат согласованной и срочной помощи от развитых государств-доноров.По прогнозам экспертов, совокупный рост ВВП этих стран, который в прошлом году составлял в среднем 5 процентов, в 2020 году, скорее всего, остановится.

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Эксперты базирующийся в Вашингтоне организации заявили о том, что развивающиеся страны с низкими доходами (РСНД) вступили в пандемию в уязвимом положении и столкнутся с перспективой полного отсутствия прогресса в сокращении бедности, сообщает The Guaridan. В блоге экономисты МВФ призвали международное сообщество принять план из семи пунктов, чтобы бедные страны могли справиться с пандемией. В числе приоритетов обозначены: гарантия основных медицинских товаров, включая лекарства и вакцины, когда они будут обнаружены; защита важнейших цепочек поставок, особенно продуктов питания и лекарств; устранение протекционизма и обеспечение того, чтобы развивающиеся страны могли финансировать важнейшие расходы за счет грантов и льготного финансирования.

МВФ поддержал недавний призыв президента Всемирного банка Дэвида Малпасса о необходимости принятия более амбициозной программы облегчения долгового бремени, которая подразумевает сокращением объема внешнего долга этих стран перед международными кредиторами.

С марта страны с низким уровнем дохода пострадали от исключительного стечения внешних обстоятельств: резкого сокращения реального экспорта, снижения экспортных цен, особенно на нефть, сокращения притока капитала и денежных переводов, а также сокращения доходов от туризма.

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"Несмотря на все усилия правительств РСНД, долгосрочный ущерб кажется неизбежным в отсутствие большей международной поддержки. Перспектива долговременного "рубцевания" - необратимой потери производственной мощности - вызывает особую тревогу", - отмечается в докладе. Эксперты также обратили внимание на высокий уровень смертности в этих странах, ухудшение качества услуг в области здравоохранения и образования, истощение национальных сбережений и активов, что приводит к закрытию фирм, а также бремя долга, которое привело к снижению кредитования частного сектора за последние полгода.

ООН ранее поставила ряд амбициозных целей в области устойчивого развития беднейших страны, которые должны быть достигнуты к 2030 году, однако в МВФ заявили, что из-за шоковых последствий пандемии эта задача представляется нереальной.

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