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28.08.2020 15:56
Рубрика: Экономика

Набор первоклассника в 2020 году подорожал до 21 тысячи рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Набор первоклассника в России подорожал по сравнению с 2019 годом на 2%, до среднего значения в 21 тысячу рублей. Об этом сообщает Росстат.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Отмечается, что собрать в школу первоклассницу стоит на 4,4 тысячи рублей дороже, чем первоклассника. "Тенденция последних лет - рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции. В 2020 году подорожание также не превысило 2%. Так, 18,8 тысячи рублей - набор первоклассника, 23,2 тысячи рублей - набор первоклассницы", - такие данные приводятся в отчете статистического ведомства.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Разница между "девичьим" и "мальчишеским" школьными наборами в отчете объясняется разницей в стоимости одежды. По статистике средняя цена на одежду по России для мальчиков составляет немногим более 14 тысяч рублей, для девочек - 18,6 тысяч рублей. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в одинаковую среднюю сумму 4,5 тысячи рублей.

Средняя цена на школьный рюкзак по России составляет 2 тысячи 13 рублей. Букет из пяти цветов, по данным Росстата, обойдется в 541,25 рубля.

На мобильные гаджеты для школьников родителям, при желании, придется потратить от 3 тысяч до 9,5 тысячи рублей. Планшеты для школьников в среднем по стране стоят чуть больше 12 тысяч рублей, ноутбуки - чуть более 30 тысяч рублей.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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