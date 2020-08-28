Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает прием документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год.

Бумажные оригиналы представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: "В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год". Телефоны: (495) 606-19-38, (495) 606-24-87, (495) 606-79-95, (903) 969-92-46 с понедельника по пятницу (включительно), с 9.30 до 17.30.

Передача бумажных оригиналов представлений возможна также через филиал отдела по обеспечению фельдъегерской связью Администрации Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Старая площадь, д. 2/14, подъезд 1А (окно "прием служебной корреспонденции"), с понедельника по пятницу (включительно), кроме праздничных дней, с 9.00 до 17.00 (материалы передаются по реестру с круглой печатью организации, ее полным наименованием, адресом и контактными телефонами, с записью: "В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год").

Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и прием прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда http://grant.rscf.ru/awards. Оформление представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, научные исследования и разработки которых содержат информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом положений законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации, и доставляются также через филиал отдела по обеспечению фельдъегерской связью Администрации Президента Российской Федерации, без регистрации на сайте Российского научного фонда.

Срок приема документов: 15 сентября - 15 декабря 2020 года.