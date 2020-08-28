Названы дата выпуска и цена игровой консоли PlayStation 5

Официальной датой релиза некстген-консоли PlayStation 5 до сих пор значится невнятное "holiday 2020". Но чем ближе становится обозначенный временной интервал, тем больше утечек попадает в Сеть.

Так, ресурс VGC пишет, что старт продаж PS5 должен начаться 13 ноября. В качестве довода приводятся инсайдерские данные о том, что Sony в Великобритании уже зарезервировала маркетинговые расходы, начиная именно с этой даты.

Кроме того, согласно китайскому порталу ITHome, разница в цене между двумя моделями приставки составит 100 долларов: версия с приводом Blu-ray будет стоить 499 долларов (почти 37 тысяч рублей), без - 399 долларов (29,5 тысяч рублей).

Но не стоит забывать, что вся вышеуказанная информация не является официальной. Дата релиза и цены могут измениться из-за многих факторов, в том числе поведения главного конкурента - Microsoft с их новой линейкой Xbox.