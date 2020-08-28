Названы направления тем для итогового сочинения в 2020 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании озвучил пять открытых направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах в 2020/21 учебном году.

Среди них:

1. Забвению не подлежит (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).

2. Я и другие (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит "быть собой").

3. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом).

4. Время перемен (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством).

5. Разговор с собой (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования - вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).