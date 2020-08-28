Неизвестные напали на инкассаторов во Франции

Новости

Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
В Москве 1 сентября начнут учиться 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов 16:18
В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия 16:10
Первые заявки на статус резидента в Арктике поступили из Архангельска 15:38
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 18:03
Рубрика: В мире

Неизвестные напали на инкассаторов во Франции

На юго-востоке Франции в городе Лион произошло нападение на инкассаторов. Точная сумма похищенного неизвестна, однако речь может идти о нескольких миллионах евро.

Фото: iStock
Во Франции неизвестные убили и травмировали десятки животных

Неизвестные заблокировали фургон, когда он отъехал от здания Банка Франции, пишет "Газета.ru". Они заставили инкассаторов открыть дверь, угрожая оружием. Позднее правоохранители обнаружили за городом сгоревшие остовы автомобилей, на которых скрылись нападавшие.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские приступили к расследованию происшествия.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах