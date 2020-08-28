Неизвестные напали на инкассаторов во Франции

На юго-востоке Франции в городе Лион произошло нападение на инкассаторов. Точная сумма похищенного неизвестна, однако речь может идти о нескольких миллионах евро.

Неизвестные заблокировали фургон, когда он отъехал от здания Банка Франции, пишет "Газета.ru". Они заставили инкассаторов открыть дверь, угрожая оружием. Позднее правоохранители обнаружили за городом сгоревшие остовы автомобилей, на которых скрылись нападавшие.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские приступили к расследованию происшествия.