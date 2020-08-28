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28.08.2020 08:25
Рубрика: Спорт

НХЛ приостановила плей-офф из-за событий в Висконсине

Текст: Максим Домчев

Национальная хоккейная лига объявила о приостановке серий плей-офф в знак протеста против инцидента в штате Висконсин, где полицейские расстреляли афроамериканца.

Фото: AP
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В Twitter НХЛ появилось сообщение о том, что розыгрыш Кубка Стэнли будет приостановлен на два дня. Матчи в сериях между "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия Флайерз" и "Ванкувер Кэнакс" - "Вегас Голден Найтс" пройдут только 29 августа.

"После долгих обсуждений игроки НХЛ считают, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет эти четыре игры, а также соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда", - говорится в заявлении.

Лига и профсоюз игроков серьезно относятся к происходящему с афроамериканцами.

"Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе", - говорится в заявлении.

Ранее на инцидент отреагировали в других лигах - НБА, MLS и MLB. Ряд баскетболистов призывали завершить сезон, однако удалось договориться о продолжении плей-офф. В воскресенье в Висконсине сотрудники полиции расстреляли в спину 29-летнего мужчину прямо на глазах его детей. Он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц.

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