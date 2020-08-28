Объявлен шорт-лист премии "Русский детектив"

В шорт-лист первой премии в области остросюжетной литературы и кино "Русский Детектив" вошли 18 книг - победителей народного голосования, которое проходило с 10 по 20 августа на крупнейшем книжном сервисе LiveLib.

5656 пользователей читали и голосовали за более чем 200 книг из лонг-листа премии, среди которых были как произведения признанных звезд детективного жанра, так и начинающих авторов. По итогам читательского голосования был определен шорт-лист в шести литературных номинациях, в который вошли 18 книг. Теперь уже профессиональному жюри, сопредседателем которого стала обозреватель "РГ" Сусанна Альперина, предстоит определить имена победителей. Свой вердикт деятели российской культуры, литературы и журналистики вынесут 1 ноября.

Основная номинация премии - "Преступление и наказание: Детектив года". На награду претендуют известнейшие звезды жанра Татьяна Полякова, Дарья Донцова и Александра Маринина.

Татьяне Поляковой предстоит также побороться и за звание "Автора года". Ее книга "Дневник чужих грехов" была признана читателями одной из лучших. Достойную конкуренцию писательнице составят Вячеслав Прах, автор романа-загадки "Он умел касаться женщин", и создательница яркого детектива "Песня черного ангела" Анна Князева.

За победу в номинации "Открытие года" поборются автор ретро-детектива "Черный чемоданчик Егора Лисицы" Лиза Лосева, создательница остросюжетного романа "Сердце мастера" Вера Арье и Мария Шенбрунн-Амор с историческим романом "Вкус Парижа".

В шорт-лист номинации "Иностранный детектив" вошли романы "Внутри убийцы" Майка Омера, "The One. Единственный" Джона Маррса и "Красавиц мертвых локоны златые" Брэдли Алана.

В номинации "Дебют года" пользователи отдали предпочтение книгам "Заповедник мертвецов. Мифологический детектив" Людмилы Мурадян, "Уравнение с неизвестной" Татьяны Морозовой и роман Ольги Соколовской "Все лучшее нас ждет впереди!"

Лидерами номинации "Детский детектив" названы Анна Старобинец, Майя Лазаренская и Екатерина Вильмонт.

Финалистами в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" стали: "Достать ножи", "Ядовитая роза", "Венецианский детектив", "Боже мой!" и российская лента "Девятая" режиссера Николая Хомерики. За победу в номинации "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" будут бороться "Холодные берега" режиссера Сергея Комарова, криминальная драма "Галка и Гамаюн" Андрея Силкина, мелодраматический детективный сериал "Токсичная любовь" режиссера Валерия Девятилова, исторический детектив "Ростов" Павла Дроздова и "Тень за спиной" Марка Горобца.

Как отметил директор по киноканалам компании "Цифровое Телевидение" Иван Кудряцев, "Русский Детектив" - первая и единственна премия в области остросюжетной детективной литературы и кино.

"Я думаю, это ноу-хау по достоинству оценят не только читатели, но и зрители. Потому что у детектива, как у жанра, очень много верных поклонников. Так, общая аудитория детективных фильмов в прокате составила более 1,25 млн проданных билетов, что говорит о том, что этот жанр - хорошая рабочая лошадка для всего российского кинорынка", - пояснил он.