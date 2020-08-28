Объявлен шорт-лист премии "Русский детектив"

Новости

Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
В Москве 1 сентября начнут учиться 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов 16:18
В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия 16:10
Первые заявки на статус резидента в Арктике поступили из Архангельска 15:38
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 17:42
Рубрика: Культура

Объявлен шорт-лист премии "Русский детектив"

Текст: Мария Шепталова
В шорт-лист первой премии в области остросюжетной литературы и кино "Русский Детектив" вошли 18 книг - победителей народного голосования, которое проходило с 10 по 20 августа на крупнейшем книжном сервисе LiveLib.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

5656 пользователей читали и голосовали за более чем 200 книг из лонг-листа премии, среди которых были как произведения признанных звезд детективного жанра, так и начинающих авторов. По итогам читательского голосования был определен шорт-лист в шести литературных номинациях, в который вошли 18 книг. Теперь уже профессиональному жюри, сопредседателем которого стала обозреватель "РГ" Сусанна Альперина, предстоит определить имена победителей. Свой вердикт деятели российской культуры, литературы и журналистики вынесут 1 ноября.

Единственная детская книга создателя бондианы вышла на русском

Основная номинация премии - "Преступление и наказание: Детектив года". На награду претендуют известнейшие звезды жанра Татьяна Полякова, Дарья Донцова и Александра Маринина.

Татьяне Поляковой предстоит также побороться и за звание "Автора года". Ее книга "Дневник чужих грехов" была признана читателями одной из лучших. Достойную конкуренцию писательнице составят Вячеслав Прах, автор романа-загадки "Он умел касаться женщин", и создательница яркого детектива "Песня черного ангела" Анна Князева.

За победу в номинации "Открытие года" поборются автор ретро-детектива "Черный чемоданчик Егора Лисицы" Лиза Лосева, создательница остросюжетного романа "Сердце мастера" Вера Арье и Мария Шенбрунн-Амор с историческим романом "Вкус Парижа".

В шорт-лист номинации "Иностранный детектив" вошли романы "Внутри убийцы" Майка Омера, "The One. Единственный" Джона Маррса и "Красавиц мертвых локоны златые" Брэдли Алана.

В номинации "Дебют года" пользователи отдали предпочтение книгам "Заповедник мертвецов. Мифологический детектив" Людмилы Мурадян, "Уравнение с неизвестной" Татьяны Морозовой и роман Ольги Соколовской "Все лучшее нас ждет впереди!"

Лидерами номинации "Детский детектив" названы Анна Старобинец, Майя Лазаренская и Екатерина Вильмонт.

Финалистами в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" стали: "Достать ножи", "Ядовитая роза", "Венецианский детектив", "Боже мой!" и российская лента "Девятая" режиссера Николая Хомерики. За победу в номинации "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив" будут бороться "Холодные берега" режиссера Сергея Комарова, криминальная драма "Галка и Гамаюн" Андрея Силкина, мелодраматический детективный сериал "Токсичная любовь" режиссера Валерия Девятилова, исторический детектив "Ростов" Павла Дроздова и "Тень за спиной" Марка Горобца.

Фото: iStock
Как TikTok стал главным экспертом по детской литературе

Как отметил директор по киноканалам компании "Цифровое Телевидение" Иван Кудряцев, "Русский Детектив" - первая и единственна премия в области остросюжетной детективной литературы и кино.

"Я думаю, это ноу-хау по достоинству оценят не только читатели, но и зрители. Потому что у детектива, как у жанра, очень много верных поклонников. Так, общая аудитория детективных фильмов в прокате составила более 1,25 млн проданных билетов, что говорит о том, что этот жанр - хорошая рабочая лошадка для всего российского кинорынка", - пояснил он.

Культура Литература

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков