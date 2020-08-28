Песков не подтвердил обязательную вакцинацию сотрудников Кремля

Обязательного вакцинирования от коронавируса сотрудников Кремля не планируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже переболел и поэтому не будет делать эту прививку.

"Не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытания вакцины", - сказал журналистам Песков.

"Конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакцинировании речь идти не может", - заверил представитель Кремля. "Когда вакцина будет доступна для всех желающих, каждый сам будет принимать решение", - пояснил он.

На вопрос, есть ли обязательное правило всем в администрации президента сделать такую прививку, Песков ответил, что, конечно, нет, и не может быть. "У нас, как у госслужащих, есть определенное поражение в правах, связанное с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - уточнил он.

"Я переболел, поэтому я не буду делать", - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства. Песков назвал спорной информацию о возможных случаях повторного заболевания коронавирусом.

Ранее глава государства говорил о том, что вакцинация должна быть добровольной.