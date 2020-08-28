По России с комфортом: чем отличаются новые вагоны дальнего следования?

После вынужденного весеннего сокращения поездов на железнодорожных маршрутах все лето их количество лишь увеличивалось: многие стали чаще курсировать, а на некоторых направлениях даже появились новые. И пока заграничные курорты были недоступны, россияне успели оценить комфорт передвижения по стране по железной дороге.

Теперь с душем

Сегодня АО "ФПК" видит восстановление спроса на поездки железнодорожным транспортом и большой интерес наших граждан к внутреннему туризму. Динамика продаж билетов на поезда дальнего следования восстановилась до уровня 80% прошлого года, а размер движения - более чем на 80% по отношению к нормативному графику на 2020 год. При этом РЖД не только восстанавливает график движения: для реализации туристического потенциала российских городов запускаются новые маршруты.

Кроме того, с конца июля пассажиры, отправляющиеся из Москвы в Волгоград, Балаково Саратовской области или Читу, могли оценить новое качество сервиса в вагоне. Если наличие климат-контроля и биотуалета стало уже привычным - ими оборудуются все новые поезда, - то теперь в каждом вагоне имеются душ, кофемашины и вендинговые аппараты.

Разместить такую сервисную зону стало возможным благодаря новой конструкции - двухвагонному сцепу. Как видно из названия, речь идет сразу о двух вагонах. Они соединены между собой герметичным переходом, а служебное помещение для проводников расположено лишь в одном из них. Освободившееся место и позволило организовать дополнительное общее пространство для пассажиров.

Еще вместо традиционного титана здесь установлены современные пурифайеры - аппараты для раздачи горячей и холодной воды из системы водоснабжения вагона. В ней, в свою очередь, установлен компактный обеззараживатель воды, который позволяет очистить воду перед подачей.

От сервисной зоны, либо санитарных комнат салон поезда теперь отделяют плавно открывающиеся двери, которыми можно управлять с помощью нажатия кнопки. Пассажиры больше не отвлекаются на шум хлопающей двери.

С особым комфортом в таком поезде могут проехать и люди с ограниченными физическими возможностями. Для них предусмотрено специальное просторное купе с местом для крепления коляски в штабном вагоне поезда.

Фото: АО " Трансмашхолдинг"

В купейных вагонах традиционный столик теперь складывается и откидывается, освобождая в случае необходимости дополнительное место. Верхние полки в сложенном состоянии "сливаются" со стеной, а нижние представляют собой диваны с подголовниками. Розетки и разъемы USB есть как в купейных, так и в некупейных вагонах.

"Это правильно, что на железной дороге стали эксплуатировать разные типы вагонов: и двухэтажные, и двухвагонные сцепы, и традиционные, - отмечает председатель Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков. - Пассажирам нравится то, что сервисов в поездах становится больше. Конечно, если люди едут всего одну ночь, душ им не так важен, но на дальнее расстояние, например, когда путь лежит до Читы, он становится нужным. К тому же двухвагонный сцеп повышает производительность труда проводников. Полагаю, что новые типы вагонов надо внедрять и дальше. Хорошо, когда есть разные варианты и люди могут выбирать".

Первыми комфорт в новых вагонах оценили пассажиры поездов "Москва-Белгород" и "Москва-Владивосток". На этих направлениях двухвагонные сцепы курсируют с начала года.

"Разумеется, появление таких комфортных вагонов повышает конкурентоспособность железных дорог на дальних расстояниях. Железнодорожники борются за пассажиров чрезвычайно выгодным для самих пассажиров образом - улучшая сервис", - поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

В "копилку" безопасности

Еще одна "фишка" двухвагонных сцепов - ставшая уже традиционной система обеззараживания воздуха. Более десяти лет ее устанавливают во все новые и проходящие модернизацию вагоны на Тверском вагоностроительном заводе (входит в Трансмашхолдинг (ТМХ).

"Мы начали работать над вопросами обеззараживание воздуха и воды в пути следования задолго до пандемии, - отмечает заместитель гендиректора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. - Совместно с российскими разработчиками созданы установки обеззараживания воздуха, которые на 90% состоят из отечественных комплектующих. В основе их работы - действие бактерицидных ультрафиолетовых ламп большой мощности. Они делают неактивными бактерии и вирусы, проходящие через них. Таким образом воздух из вагона и с улицы, попадая в систему, обеззараживается и поступает в вагон чистым и безопасным".

"Системы обеззараживания воздуха - это хорошая "фишка", которая используется в вагонах как дальнего следования, так и пригородно-городского транспорта", - отмечает Михаил Блинкин.

Фото: АО " Трансмашхолдинг"

Схожим способом обеззараживается питьевая вода в пурифайерах и вода из системы водоснабжения вагона, которой пассажиры моют руки. Все обеззараживающие установки прошли испытания во Всероссийском НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора.

И, конечно, это лишь один из пунктов в комплексе мер противоэпидемиологической безопасности в поезде. Санитарные меры в них были усилены с началом пандемии и сохраняются на высоком уровне.

Это, во-первых, дезинфекция составов в депо после каждого рейса и дополнительная четырехразовая ежедневная уборка в пути следования. Используются специальные средства на основе хлорактивных и кислородных добавок. Они имеют широкий спектр антимикробного воздействия и безопасны для здоровья людей. Дезинфицируется также постельное белье, матрасы и подушки.

Во-вторых, это проверка температуры бесконтактным термометром всем пассажирам. Ее проводят после посадки, а если поезд едет больше пяти часов, то дважды в сутки.

В-третьих, все проводники обязательно носят маски. Пассажирам также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, которые можно приобрести на вокзале и в поезде.

Кстати, вагоностроители готовы внести и дополнительный вклад в противоэпидемиологическую безопасность пассажирских перевозок.

"Мы предлагаем Федеральной пассажирской компании (ФПК) ряд конструкционных решений, которые могут сделать поезда еще безопаснее. Например, установить автоматические торцевые двери, а в туалетных комнатах внедрить системы дополнительного обеззараживания мощными системами ультрафиолетовой обработки", - подчеркивает Александр Лошманов.

В случае соответствующего решения заказчика, сделать это можно будет в новых вагонах, которые согласно договору, подписанному в феврале 2019 года, ТМХ произведет для ФПК. До 2025 года планируется поставка 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги.