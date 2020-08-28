Почему лето 2020 года не сравнится по ослаблению рубля с 2015-м

Лето выдалось для рубля тревожное, но не самое трудное за последние десять лет. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, сравнил лето 2020 года с другими трудными годами и обозначил главных помощников рубля:

- В 2015 году в июле, сразу вслед за отменой антииранских санкций, нефть только начинала свое убойное затяжное падение из-под 65 долларов и в итоге до $27 за баррель. Причем, - напомнил эксперт, -тогда за лето она успела проделать лишь полпути вниз.

Но и этого пять лет назад хватило для резкого роста доллара в июне-сентябре, с 53 до 67 рублей. Но главное - с явной угрозой рывка намного выше. И не только доллара. Она реализовалась к январю 2015-го в виде пика в 86 рублей по доллару и почти до 100 рублей за евро. Поэтому и валюту население покупало намного активнее.

Тяжелее, чем сейчас, было точно и летом 2018 года. Хотя формально доллар подорожал тогда "всего лишь" с 62 до 70,5 рубля. Но под угрозой санкций, когда бесконечная тема про желание американцев "наказать" Россию висела дамокловым мечом над курсом рубля до конца зимы.

В 2020 году евро снова стоит почти 90 рублей, а доллар заканчивает август на пять рублей дороже, чем начинал июнь. Но претензий к неблагоприятным для рубля обстоятельствам можно объективно предъявить не так и много.

Европейская валюта подорожала так сильно не только в России. Она сильно прибавила по отношению к доллару, фунту, иене, словом, ко всей корзине из остальных резервных валют. И евро пользуется сейчас огромной популярностью среди инвесторов, благодаря крупному размещению долговых обязательств с общей для всех стран ЕС ответственностью. Да и необеспеченных денег Европа напечатала за время пандемии все же поменьше, чем могла бы.

На этой неделе у рубля появилась надежда. Минфин России после перерыва 26 августа все-таки решился провести аукцион. И разместил новый выпуск ОФЗ довольно успешно: при спросе почти на 300 миллиардов казна выручила около 85 миллиардов рублей. В итоге на максимуме премия по купонам на вторичном рынке поднималась до 6,25 процента годовых по эталонным 10-летним бумагам. Но не выше, и быстро отскочила ниже.

А пара доллар/рубль смогла одновременно найти потолок, так и не дойдя пары копеек до напугавшей рынок отметки в 76 рублей. А в четверг доллар уже опускался в моменте до 74,75 рубля.

Как итог, к концу недели образовался высокий, но пока устойчивый коридор, выше которого американская валюта вряд ли попытается подняться. Но и опуститься ниже 74,5 рубля доллар вряд ли поспешит.

Главным двигателем прогресса для курса доллар/рубль до конца недели, да и в первые дни сентября, станет все-таки банальная динамика доллара на форекс и следующий аукцион Минфина, который намечен на 2 сентября.