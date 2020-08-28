Почему лето 2020 года не сравнится по ослаблению рубля с 2015-м

Новости

Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Мельбурне три человека стали жертвами шторма 05:17
Сентябрь в Москве начнется с похолодания 05:13
Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов 04:55
Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми 04:43
Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок 04:07
В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести 03:36
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни 03:33
Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 03:07
В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду" 02:54
Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса 02:34
Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом 02:32
Генпрокурором Колумбии впервые стала женщина 01:57
Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok 01:54
Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора 01:42
За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:11
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России 00:42
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке 00:40
Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод 00:25
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых 27.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 27.08.2020
Суд заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую на референдуме 27.08.2020
"Зенит" обратится в РФС по поводу судейства Васильева 27.08.2020
В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 27.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Почему лето 2020 года не сравнится по ослаблению рубля с 2015-м

Текст: Георгий Панин
Лето выдалось для рубля тревожное, но не самое трудное за последние десять лет. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, сравнил лето 2020 года с другими трудными годами и обозначил главных помощников рубля:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В 2015 году в июле, сразу вслед за отменой антииранских санкций, нефть только начинала свое убойное затяжное падение из-под 65 долларов и в итоге до $27 за баррель. Причем, - напомнил эксперт, -тогда за лето она успела проделать лишь полпути вниз.

Фото: iStock
ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки

Но и этого пять лет назад хватило для резкого роста доллара в июне-сентябре, с 53 до 67 рублей. Но главное - с явной угрозой рывка намного выше. И не только доллара. Она реализовалась к январю 2015-го в виде пика в 86 рублей по доллару и почти до 100 рублей за евро. Поэтому и валюту население покупало намного активнее.

Тяжелее, чем сейчас, было точно и летом 2018 года. Хотя формально доллар подорожал тогда "всего лишь" с 62 до 70,5 рубля. Но под угрозой санкций, когда бесконечная тема про желание американцев "наказать" Россию висела дамокловым мечом над курсом рубля до конца зимы.

В 2020 году евро снова стоит почти 90 рублей, а доллар заканчивает август на пять рублей дороже, чем начинал июнь. Но претензий к неблагоприятным для рубля обстоятельствам можно объективно предъявить не так и много.

Европейская валюта подорожала так сильно не только в России. Она сильно прибавила по отношению к доллару, фунту, иене, словом, ко всей корзине из остальных резервных валют. И евро пользуется сейчас огромной популярностью среди инвесторов, благодаря крупному размещению долговых обязательств с общей для всех стран ЕС ответственностью. Да и необеспеченных денег Европа напечатала за время пандемии все же поменьше, чем могла бы.

На этой неделе у рубля появилась надежда. Минфин России после перерыва 26 августа все-таки решился провести аукцион. И разместил новый выпуск ОФЗ довольно успешно: при спросе почти на 300 миллиардов казна выручила около 85 миллиардов рублей. В итоге на максимуме премия по купонам на вторичном рынке поднималась до 6,25 процента годовых по эталонным 10-летним бумагам. Но не выше, и быстро отскочила ниже.

Фото: Photoxpress
Курс рубля может дойти до 80 за доллар и до 90 за евро

А пара доллар/рубль смогла одновременно найти потолок, так и не дойдя пары копеек до напугавшей рынок отметки в 76 рублей. А в четверг доллар уже опускался в моменте до 74,75 рубля.

Как итог, к концу недели образовался высокий, но пока устойчивый коридор, выше которого американская валюта вряд ли попытается подняться. Но и опуститься ниже 74,5 рубля доллар вряд ли поспешит.

Главным двигателем прогресса для курса доллар/рубль до конца недели, да и в первые дни сентября, станет все-таки банальная динамика доллара на форекс и следующий аукцион Минфина, который намечен на 2 сентября.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Законы сентября затронут заемщиков и семьи с детьми
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре