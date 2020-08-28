Почему премьер Японии уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявит о своей отставке. Политик покинет пост из-за обострения хронического заболевания.

Глава японского правительства проинформировал о своем решении руководство правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Ожидается, что официальное заявление о своем уходе он сделает вечером в ходе специальной пресс-конференции, сообщает телерадиокомпания NHK.

По всей видимости, правительство временно возглавит вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо. Он, кстати, 27 августа в одном из токийских ресторанов собрал влиятельных представителей своей парламентской фракции. По некоторым данным, Асо обсудил с соратниками дальнейшие планы после ухода с должности Абэ, а также предстоящие в сентябре-октябре изменения в составе правительства и руководстве ЛДП.

Напомним, что 17 и 24 августа Синдзо Абэ дважды посетил больницу университета Кэйо, где прошел медицинское обследование. После этого в СМИ появились слухи об ухудшении самочувствия руководителя японского кабмина. Обозреватели припомнили, что японский премьер в июне уже был в этой же больнице, а столь частные визиты к врачам связали с обострением давнего недуга премьера. Так, в начале августа журнал Flash в одном из своих материалов написал, что у Синдзо Абэ в июле была "рвота с кровью". Некоторые издания указали, что это указывает на обострение колита.

Впрочем, на официальном уровне в Токио до последнего отрицали сообщения о проблемах со здоровьем у Синдзо Абэ. Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе общения с прессой подчеркивал, что Абэ проходил штатное обследование и чувствует себя нормально.

Добавим, что в 2007 году Синдзо Абэ уже уходил с поста премьер-министра из-за аналогичных проблем со здоровьем. Однако тогда специалисты с помощью новейших лекарств смогли поставить политика на ноги. В результате в декабре 2012 года Синдзо Абэ повторно возглавил правительство.

Среди вероятных преемников Синдзо Абэ значится несколько человек, среди которых генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, министр обороны Таро Коно и глава политсовета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. Кроме того, за власть собирается побороться бывший генсек кабинета министров Сигэру Исиба, оппонент и критик курса действующей власти.

Очевидно, что уход с поста Синдзо Абэ отразится на развитии отношений Токио и Москвы. Японский премьер был лично заинтересован в активизации диалога с РФ и развитии личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Японский премьер неоднократно заявлял, что намерен приложить все возможные усилия для подписания мирного договора между странами.