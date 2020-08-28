Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

Пользователи некоторых стран жалуются на сбои в работе Twitter. Информация появилась на сайте Downdetector, который отслеживает технические неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб - 60% - поступило на проблемы с работой веб-сайта, у 27% пользователей возникли трудности с работой приложения для iPhone и iPad, у 11% - с мобильным приложением для Android, уточняет РИА Новости.

Добавим, что чаще всего на неполадки в работе Twitter жалуются жители США, Мексики и Великобритании. Немногочисленные сбои мешают пользоваться приложением и жителям Москвы.