Предсказанный рост IT-компании превосходит все ожидания. BEGETON: вести с полей

Самые крупные корпорации этой сферы не спешат выходить из карантина и стараются делать всё, чтобы нам было максимально комфортно приспосабливаться к нынешним условиям. Но даже они не всегда успевают соответствовать актуальным тенденциям и закрывать все потребности своих пользователей. Сегодня мы решили заглянуть в кулуары молодой IT-компании BEGETON и узнать, как они справляются в современных реалиях.

Для начала узнаем, чем же BEGETON отличается от всем известных сервисов и почему он интересен потребителям. На эти вопросы нам ответил сооснователь и генеральный директор компании Григорий Шувалов.

- Главное отличие нашего сервиса в том, что у него нет аналогов. BEGETON объединил два типа пользователей в рамках одной площадки: аккаунты компаний и аккаунты частных лиц. Обе стороны могут коммуницировать прямо на сайте. Например, клиент может найти работу, подписаться на новости компании, получать уведомления о вакансиях и информацию об акциях. Компании - просматривать резюме соискателей, продвигать свои услуги и товары.

Следующее отличие - многофункциональность. У нас есть многое. Если на данный момент по каждой задаче приходится пользоваться разными интернет-ресурсами, то BEGETON объединяет все необходимые сервисы на одном сайте.

Сейчас в разработке находятся сервисы по бронированию и записи на приём и социальные опросы геотаргетинговые фокус-группы.

Анонсирую вам ещё одно нововведение. В сентябре мы запускаем сервис "Нетворкинг". Это профессиональные знакомства, основанные на профессии и должности наших пользователей.

Сервис деловых знакомств. Фото: stock.adobe.com

Одни из самых дорогих валют - время и информация. Поэтому BEGETON решает множество задач:

- На торговой площадке товар может быть представлен в нескольких категориях, что упрощает поиск для пользователя, а для продавцов явным преимуществом является возможность массовой загрузки товаров.

- В разделе частных объявлений продавец и покупатель взаимодействуют напрямую, могут просмотреть профиль друг друга, отзывы, рекомендации. Прямое взаимодействие ускоряет процессы любых сделок.

- HR-сервис максимально адаптирован для удобства как соискателей, так и компаний. Его расширенный функционал позволяет быстро решить вопрос трудоустройства.

- Сервис торгов, в целом, не так массово распространён, хотя идея конкурентных торгов позволяет заключать взаимовыгодные сделки. Как для продавцов, так и для покупателей.

- Наш сервис отзывов и рейтинга защищен от ботов и накруток, и гарантирует точную и актуальную информацию о продавцах и компаниях. К тому же отпадает необходимость совершать лишние действия и искать их по всему интернету, где нет гарантий того, что они правдивы.

- Скидки и акции позволяют компаниям быстро привлекать потенциальных покупателей.

- ART.BEGETON - это наш развлекательно-познавательный сервис. Пользователям не нужно ползать по паутине сети. Вся актуальная мировая статистика с возможными разрезами по странам перед глазами. В настоящий момент это статистика курсов валют и нефти, а также заболеваемость коронавирусной инфекцией. Развлекательный компонент сервиса состоит из новостей (в том числе и с BEGETON), онлайн-радио, медитативными видео и фото. Несколько минут на отдых, и продуктивность возрастает в разы, проверяйте.

- Рекламно-Медийная Сеть (РМС) позволяет размещать свои рекламные кампании, таргетированные по географиям, сферам деятельности, интересам и квалификациям (для персон). РМС может импортировать кампании из уже существующих аналогичных проектов (Яндекс, Google), вести статистику по кликам и переходам, а также предлагать таргетную аналитику для подстройки целевой аудитории как отдельный платный сервис.

- Мессенджер на сайте, помимо возможности групповых чатов, даёт возможность организовать защищенную переписку (крипточаты), а также верифицированную переписку (с использованием квалифицированной ЭЦП. Для компаний это способ организовать подтвержденный документооборот с подписями документов, а в случае необходимости реализация кворума ключей.

- Сервис для людей с ограниченными возможностями позволяет любой категории граждан жить полноценной жизнью, поскольку с помощью каталогизатора можно найти доступность сервисов, компаний и зон заведения по нозологическим группам.

За счёт того, что большинство поставленных целей можно решить в одном месте, отпадает необходимость переходить с сайта на сайт, что рассеивает внимание и негативно влияет на продуктивность. Уже известно, что такой режим является скорее недостатком, поскольку КПД человека падает в разы. И ни одна из задач не решается на 100%, к тому же ритм сильно выматывает. Суть нашего сервиса глубже, чем экономия времени и денег. Сервис BEGETON улучшает качество жизни.

Улучшаем качество жизни. Фото: stock.adobe.com

Поскольку BEGETON молодая компания, мы учли весь опыт наших предшественников и очень быстро адаптировались под текущую ситуацию, когда весь мир ушёл в онлайн. Поэтому мы очень оперативно отреагировали на все изменения и предлагаем максимум для каждого пользователя нашей площадки.

Со стороны можно наблюдать как быстро растёт сервис. Об этом говорят количество регистраций компаний и частных пользователей, а также увеличивающийся штат BEGETON. Компания сейчас находится на этапе инвестиционного раунда и активных переговоров с потенциальными инвесторами, что, конечно, ничуть не удивляет. Все помнят истории сервисов-миллионников, которые за считанные месяцы расширились и за короткое время стали самыми дорогими компаниями Рунета. По всем признакам BEGETON совсем скоро станет одной из таких компаний. И, как мы убедились, конкуренты для этой компании являются только преимуществом, которое помогает постоянно совершенствоваться и развиваться.

Кризис - время возможностей. Фото: stock.adobe.com

Мы убедились, что пользователям BEGETON не так страшен карантин и прочие неурядицы, поскольку большинство важных вопросов теперь способен решить один сайт.

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